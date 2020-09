Punta da una vespa a Castell’Arquato: muore Susanna Avesani Pinto, volto noto della moda

Punta da una vespa mentre si trovava nella piscina della sua villa a Castell’Arquato, non ce l’ha fatta Susanna Avesani Pinto, una delle voci più influenti nel campo della moda. A darne notizia è il Corriere della Sera. Susanna Avesani Pinto aveva 66 anni ed era stata tra le prime a portare il Made in Italy nel mondo. Sabato scorso era in piscina con il marito quando è stata punta da una vespa ed è stata trasportata all’ospedale di Parma dove è deceduta dopo tre giorni.

“L’ho vista scivolare via da me in tre minuti – ha dichiarato al Corriere il marito Silvio Pinto -, quando i soccorsi sono arrivati per trasportarla a Parma era già in arresto cardiaco”.

La coppia milanese si era innamorata di Castell’Arquato dove trascorreva il tempo libero.

