Scuole superiori, lavori in corso per 880mila euro agli edifici

La sicurezza anticontagio impone l’adeguamento degli spazi scolastici. La Provincia di Piacenza ha avviato sugli istituti di propria competenza lavori per 880mila euro, in gran parte finanziati con fondi europei. L’intervento più imponente riguarda l’Isii Marconi dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’ex mensa per allestire nuove aule e laboratori.

Edilizia scolastica ripartizione dei fondi