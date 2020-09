Dal Gotico all’auditorium Sant’Ilario: ecco l’edizione 2020 del Gola Gola Festival

Una versione-mignon, senza show cooking in piazza, con convegni e seminari al chiuso. Si terrà così l’edizione 2020 del festival “Gola Gola Food and People”, in programma il 5 e 6 settembre a Piacenza. “La parola d’ordine è solo una: sicurezza”, ha ribadito l’assessore al turismo Jonathan Papamarenghi in conferenza stampa a palazzo Mercanti. Il tabellone è composto da iniziative su prenotazione, con ingressi contingentati, nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale. “Siamo riusciti a stravolgere tutto il programma – ha spiegato l’organizzatrice Emanuela Dallatana – puntando su modalità sicure prive di qualsiasi forma di assembramento. I partecipanti dovranno comunicare la loro presenza, utilizzare la mascherina e igienizzare le mani. Si manterrà fede alla missione di approfondire il tema del cibo, pur senza il supporto spettacolare degli eventi enogastronomici che caratterizzano tradizionalmente il festival”.

Il budget di contributi pubblici a disposizione degli organizzatori – la società Ideares di Fidenza – è stato più che dimezzato (ora ammonta a circa trentamila euro).

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO