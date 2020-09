La app che dice il rischio contagio, tra gli ideatori anche Marco Beretta

Si chiama Kalmo ed è un’applicazione che consente, tramite il proprio telefonino, di sapere se si è a rischio contagio ancor prima di uscire di casa. Un badge, rosso o verde a seconda dei casi, viene inviato in tempo reale alla propria azienda mentre la persona in caso di stop se ne resta a casa e avvia le procedure per la quarantena. Il tutto senza uscire dalla propria abitazione. Ad oggi App Kalmo smart monitoring viene usata da una media di circa 15 mila lavoratori di numerose aziende che operano nel settore dell’oil & gas, in Kazakistan. Tra li ideatori c’è anche il castellano Marco Beretta.

