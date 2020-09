Istituto comprensivo di Castello, il rientro a scuola in un video degli alunni

Gli alunni della scuola media Mazzini di Castel San Giovanni hanno preparato un video di cinque minuti, pubblicato sulla pagina Facebook dell’Istituto comprensivo, che insegna le regole del rientro in classe nell’anno del coronavirus. Per una volta sono gli stessi alunni a far sentire la loro voce.

“Sarà un’emozione rivederci dopo tanto tempo – dicono gli alunni -. Dovremo però essere attenti a rispettare alcune regole che ci consentiranno di riprendere le attività in tutta sicurezza”.

Il video è all’indirizzo https://www.facebook.com/comprensivocsg/

L’articolo su Libertà