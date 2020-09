La Sacra Sindone arriverà a Piacenza: dal 12 mostra, convegni e ostensione

Nei prossimi giorni la Sacra Sindone (il telo di lino sul quale è impressa la figura del corpo di un uomo torturato e crocifisso, considerato da molti una reliquia di Gesù Cristo) arriverà a Piacenza su iniziativa della parrocchia della Santissima Trinità.

Il 12 settembre si aprirà, infatti, in oratorio una mostra dedicata al mistero che da sempre avvolge la Sacra Sindone: “Sarà un’opportunità importante – spiegano i promotori – per scoprire cosa sappiamo, quali studi e quali progressi scientifici sono stati portati avanti, e soprattutto come si inserisce nel rapporto tra Scienza e Fede. A parlare della Sacra Sindone e del mistero che la avvolge, quasi fosse un “quinto Vangelo” che permette di affacciarsi sulla soglia della Risurrezione di Cristo, sarà la sindonologa Emanuela Marinelli, da oltre 40 anni studiosa del telo che avvolse Gesù nel sepolcro”.

Sarà possibile anche contemplare la reliquia, donata dalla Santa Sede e certificata dal cardinal Dalla Porta nel 1839.

La mostra resterà aperta da sabato 12 settembre a domenica 4 ottobre. Domenica 13 settembre alle 10.00 avverrà presentazione alla comunità parrocchiale della reliquia della Santa Sindone, mentre lunedì 14 alle 18.30 sono in programma la Festa dell’esaltazione della Santa Croce e l’stensione della reliquia.

IL PROGRAMMA