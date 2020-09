Violento incidente tra auto e moto a Roncaglia, centauro ferito

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre, a Roncaglia. Lungo la strada provinciale che taglia in due il paese, un’auto e una moto si sono scontrate: ad avere la peggio l’uomo alla guida del veicolo a due ruote, che in seguito all’impatto è stato sbalzato a terra. I sanitari, giunti immediatamente sul posto, hanno provveduto a soccorrere il ferito, mentre la polizia municipale ha compiuto i rilievi di legge. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Lungo la tratta si sono sviluppate lunghe code. Inevitabili i disagi alla circolazione.