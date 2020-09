Sanificazioni anti Covid, genieri piacentini impegnati nel Parmense

L’impegno dell’Esercito per fronteggiare l’emergenza Covid 19 ha interessato nei giorni scorsi anche la provincia di Parma. In particolare, i genieri piacentini, coordinati dal Comando Forze Operative Nord di Padova, dopo aver igienizzato nel mese di giugno, la prefettura, la questura, il Comando provinciale dei carabinieri e la Scuola allievi agenti di pubblica sicurezza di Piacenza, sono intervenuti su richiesta della prefettura di Parma nei comuni di Borgo Val di Taro e Varsi.

I disinfettori dell’Esercito hanno provveduto, a Borgo Val di Taro, all’igienizzazione di alcuni ambienti interni della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie, del palazzetto dello Sport e del Comando Compagnia carabinieri. Successivamente, anche nel comune di Varsi, i disinfettori militari si sono adoperati per sanificare gli uffici comunali ed i locali dell’Istituto Comprensivo.

Nello specifico, seguendo le direttive emanate dall’Istituto Superiore della Sanità discendenti dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i pontieri del 2° reggimento, dotati dei dispositivi di protezione individuale previsti, quali occhiali, maschere e tute protettive, hanno utilizzato il materiale previsto dalle disposizioni degli organi sanitari attraverso l’ausilio di apparecchiature in dotazione al reparto in grado di spargere le sostanze impiegate nel rispetto dell’ambiente.

Sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, professionalità, spirito di sacrificio e dedizione hanno caratterizzato l’impegno dei militari dell’Esercito Italiano che continua ad essere uno strumento fondamentale a supporto del sistema Paese.

Il 2° Reggimento Pontieri durante l’emergenza ha partecipato alla realizzazione dell’Ospedale militare da campo, anche con personale sanitario, allestito presso la sede del Polo di Mantenimento Pesante Nord a Piacenza ed ha contribuito al trasporto del personale medico inviato a Bergamo per aiutare a fronteggiare l’epidemia.

Nei prossimi giorni, i genieri piacentini continueranno con le operazioni di igienizzazione presso il comune di Pellegrino Parmense.