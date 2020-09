Chisöla e ortrugo, a Borgonovo accoppiata vincente. FOTO

A Borgonovo il connubio Ortrugo & chisöla ha la meglio anche sul coronavirus. La prima tappa del Valtidione Wine Fest, che nel paese della bassa Valtidone celebra il vino ortugo e si tiene in concomitanza con la sagra dedicata alla famosa focaccia con i ciccioli, ha fatto registrare il tutto esaurito. Certo i numeri delle cantine presenti non sono quelli degli scorsi anni, ma complice la bella giornata sono a centinaia le persone che si sono messe in fila per un trancio di chisöla e hanno degustato ortrugo con specialità enogastronomiche locali. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle mille prescrizioni che l’attuale emergenza impone.