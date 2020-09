“Mi sposo, scusate per il disturbo”: arriva la polizia, festa interrotta

Pochi giorni prima delle nozze, un uomo ha affisso un cartello all’ingresso del condominio di Piacenza per segnalare ai vicini di casa che il 5 settembre si sarebbe sposato e, in anticipo, si scusava per il disturbo arrecato nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 settembre. Una richiesta di clemenza che non è stata accolta dai vicini visto che sul posto sono arrivate forze dell’ordine e la festa è stata interrotta.

