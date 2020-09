San Gabriele di Piozzano, torna la Longevity Run. Esami gratuiti

Oggi, domenica 6 settembre, la frazione di San Gabriele di Piozzano ospita la seconda edizione di Longevity Run. Dalle 10 alle 18 i partecipanti avranno l’opportunità di sottoporsi a esami gratuiti, tramite cui potranno ricevere in tempo reale una visione di insieme dei parametri principali sulla base dei quali valutare il loro stato di salute. A farlo saranno medici professionisti del Policlinico Gemelli, che si posizioneranno nella piazzetta antistante l’antica chiesa. I test proposti saranno utili a misurare pressione, glicemia, colesterolo, indice di massa corporea, valutare stili di vita e abitudini alimentari, forza muscolare, qualità del sonno e funzione respiratoria. Dalle 11.30 prenderà il via una corsa-camminata con percorsi di 5 e 10 chilometri non competitiva. Informazioni su www.longevityrun.it

