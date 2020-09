Alla Pietra Perduca una domenica di emozioni e preghiere con i pompieri

E’ stata ovviamente ancora più sentita e partecipata la giornata che ieri, domenica 6 settembre, è stata dedicata ai vigili del fuoco scomparsi e che quest’anno, nel suggestivo scenario della Pietra Perduca, nel comune di Travo, ha visto monsignor Gianni Ambrosio celebrare la Santa Messa nel santuario dedicato a Sant’Anna.

“Oggi siamo qui, in questo spettacolare anfiteatro naturale, per ringraziare tutti – ha detto l’amministratore apostolico -. Lo facciamo con sobrietà e semplicità, vogliamo ricondurre la cerimonia alla sua essenza umana, mettiamo le persone al primo posto. Al di là della forma qui oggi c’è grande sostanza. Non abbiamo premi, né targhe. Ma un grande cuore, con il quale vogliamo dire grazie a chi ha tolto tempo alle famiglie per esserci sempre, nella lotta contro il virus e al servizio delle comunità”.

Presenti i rappresentanti delle principali associazioni di volontario piacentine, oltre al sindaco di Travo Lodovico Albasi.