La riapertura del nido comunale Biribimbo a Castel San Giovanni, avvenuta nella mattina di lunedì 7 settembre, ha rappresentato un banco di prova in attesa del riavvio di tutti i plessi scolastici cittadini previsto per lunedì 14. Per genitori e bimbi è stata una grande emozione.

