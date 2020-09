Riqualificazioni di via Castello, tutte le limitazioni al traffico

Avranno inizio domani, martedì 8 settembre, i lavori di riqualificazione del manto stradale di Via del Castello, dopo la programmata conclusione dell’intervento su Via Taverna. Per questo la circolazione subirà alcune variazioni.

In particolare, in Via del Castello è istituito il limite di velocità a 30 km/h nelle aree non interessate dal cantiere (tratto dal civico 67 a Piazza Borgo) e il divieto di sosta permanente (0-24h) con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso dall’intersezione con Viale Malta e il civico 67 (nei pressi di porta San Giacomino), zona interessata dai lavori.

Inoltre, è previsto il divieto di sosta permanente 0-24h con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi residenti e autorizzati, che potranno circolare a doppio senso di circolazione nel tratto compreso fra il civ. 67 (nei pressi di porta San Giacomino) e vicolo San Bernardo. Nel tratto tra Vicolo San Bernardo e Piazza Borgo è istituito il senso unico di marcia con direzione da viale Malta a Piazza Borgo e il divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti delimitati da apposita segnaletica;

All’intersezione con via Coglialegna, vi sarà l’obbligo di svolta a destra per i veicoli non autorizzati all’accesso in ZTL.

I veicoli non autorizzati all’accesso in ZTL, inoltre, provenienti da Via Beverora (transitando in vicolo Asse), giunti in Via del Castello avranno l’obbligo di svolta a destra e saranno autorizzati a transitare nella parte di ZTL compresa fra Via delle Asse e Via Campagna transitando per Piazza Borgo.

Per quanto riguarda le vie limitrofe, in via Somaglia è istituito sempre da martedì 8, il divieto di circolazione per tutti i veicoli esclusi i residenti e gli autorizzati che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia. In via San Giacomino sarà istituito il divieto di sosta permanente 0/24 con rimozione forzata nell’intero tratto stradale compreso fra viale Malta e via Maddalena.

Infine, viene revocato da martedì 8 il senso unico di circolazione nell’intero tratto stradale compreso fra viale Malta e via Maddalena.