Violento scontro tra un’auto e un furgone sulla statale 45 a Cernusca. Strada temporaneamente chiusa

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze per le persone, il violento scontro tra un’auto e un furgone che è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 7 settembre sulla statale 45 in località Cernusca. Ancora da appurare le cause dell’incidente, nel quale i mezzi hanno riportato seri danni.

La strada è rimaste temporaneamente boccata per consentire i soccorsi e i rilievi da parte dei carabinieri di Rivergaro.