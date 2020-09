Mortizza, inaugurato il distributore di acqua: “Già erogati settemila litri”

Oltre settemila bottiglie di plastica da un litro “risparmiate” nell’arco di un mese. In poco tempo, il nuovo distributore dell’acqua pubblica di Mortizza si è rivelato utile per la cittadinanza e l’ambiente. L’impianto è stato inaugurato dagli assessori Paolo Mancioppi e Marco Tassi, insieme al responsabile delle reti potabili Stefano Mussi.

“Il distributore, dal costo complessivo di 55mila euro, è stato richiesto a lungo dai residenti – spiegano gli amministratori – e finalmente è a disposizione della frazione. L’obiettivo è quello di non utilizzare oltre una tonnellata di plastica all’anno, recandosi direttamente al rubinetto pubblico di Mortizza senza acquistare le bottiglie”.

L’impianto, situato in via Donatori di sangue all’angolo con via Mortizza, è alimentato dall’acquedotto e può distribuire gratuitamente due differenti tipologie di acqua: gassata e naturale, entrambe refrigerate. L’erogazione avviene mediante rubinetti dotati di sensori elettronici.