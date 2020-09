Rivergaro, approvato il nuovo regolamento sulle antenne

Tralicci della telefonia mobile sempre più mascherati con piante e vegetazione, uno sviluppo della fibra ottica che non obblighi a usare solo le antenne e un sistema di centraline per misurare in tempo reale le radiazioni elettromagnetiche su tutto il territorio. A Rivergaro – dopo che quattordici anni di “battaglia delle antenne” hanno portato alla delocalizzazionedi tre gestori telefonici su quattro (Vodafone, Wind e H3G) dal sito di via del Pereto e via Corbellini e all’abbattimento (più che simbolico) di uno degli storici tralicci lo scorso luglio – non c’è tempo per pensare al passato: il Comune sta per approvare un aggiornamento al regolamento comunale che gestisce le antenne della telefonia mobile.

