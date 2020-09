Donna cade dal balcone, trasportata all’ospedale di Parma in condizioni serie

Attimi di grande apprensione a Vigolzone per una donna di 44 anni caduta dal balcone nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre. In base alle prime informazioni, pare che la donna stesse svolgendo alcuni lavori quando è caduta dal primo piano battendo la testa.

La 44enne ferita è stata trasportata all’ospedale di Parma dall’elisoccorso in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Del caso si stanno occupando i carabinieri.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà