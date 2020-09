Montella: “Ho perso tutto, ma non prendo colpe di altri. Alla Levante eravamo tutti d’accordo”

“Alla Levante eravamo tutti d’accordo”. Dopo aver inizialmente negato le pesanti accuse che l’hanno trascinato in carcere (violenze, torture, rapine ai danni di alcuni spacciatori e il traffico di droga nella caserma di via Caccialupo a Piacenza) l’appuntato Giuseppe Montella, considerato la mente della banda di carabinieri arrestati nell’ambito dell’operazione Odysseus, avrebbe vuotato il sacco, coinvolgendo i colleghi che hanno scaricato le colpe su di lui.

Lo riferisce il Corriere della Sera. Montella, nel corso dell’interrogatorio, avvenuto il 5 agosto al cospetto dei pubblici ministeri Matteo Centini e Antonio Colonna, avrebbe poi affermato: “Ho perso tutto, l’unica cosa che mi porta la coscienza è quella di dire la verità. Vi chiedo scusa se ho omesso qualcosa. Oramai ho toccato il fondo”.

Sempre secondo il Corriere, Montella avrebbe raccontato di aver negato “per un senso di fratellanza, perché preferivo prendermi io le colpe per non scaricarle”.

Centini avrebbe quindi rincarato la dose: “I suoi colleghi hanno detto che faceva tutto lei”. A questo punto Montella sarebbe diventato un fiume in piena: “Sì che abbiamo pagato”, ma “quando si dava qualcosa lo sapevano tutti” perché “non ho mai fatto niente di mia iniziativa. Ammetto tutto, ne ho fatte di cavolate dottore, però se mi devo prendere le colpe degli altri, no!”.

Montella avrebbe quindi confessato di aver sottratto denaro agli arrestati, “ma solo poche decine di euro da dare agli informatori”, e giura di non essersi “mai messo soldi in tasca”. Con gli altri ha sì picchiato i fermati, appena “qualche schiaffo”. Per l’accusa, invece, di soldi ne sono spariti tanti, migliaia di euro, e i pestaggi a sangue erano una consuetudine. I superiori non si accorgevano di nulla o forse facevano finta. Volevano “arresti, arresti, arresti”, altrimenti “ci massacravano di altri servizi” come “punizione”, ci “facevano fare notti, pattuglie”.