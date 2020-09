Primo bambino dell’asilo positivo. A scuola scatta il protocollo anti Covid

Un bimbo dell’asilo è risultato positivo al tampone. E’ il primo caso registrato a Piacenza. Il piccolo aveva partecipato all’inserimento per un’ora il primo settembre, giorno di apertura della scuola materna Nostra Signora di Lourdes. Dopo alcuni giorni un familiare è risultato positivo e in seguito è stato sottoposto al test anche il piccolo. La “classe bolla” e la collaborazione tra genitori e istituto, hanno permesso che non si mettesse in quarantena la scuola e che il numero di tamponi effettuati ieri fosse limitato ai sette piccoli e due insegnanti che, il primo settembre, sono rimasti per un’oretta nella sezione del bimbo contagiato.

“Quando abbiamo saputo che era positivo, la scuola si è attivata immediatamente ed è partita l’indagine epidemiologica dell’Ausl, come da protocollo – spiegano dalla scuola -. Sulla base delle indicazioni fornite e dell’analisi del caso di contagio, l’azienda sanitaria non ha ritenuto che dovesse scattare la quarantena. Stiamo cercando di essere in ogni modo scrupolosi e attenti. Le classi “bolla” sono proprio così chiamate per circoscrivere le eventuali positività che si riscontreranno. Quindi il resto della scuola non è stato coinvolto. Stiamo ora tenendo aggiornati i genitori, perché il senso di responsabilità condiviso da tutti è il primo argine al diffondersi del Covid”.

A breve arriveranno gli esiti dei nove tamponi effettuati nella mattinata di ieri.

Alcuni genitori ieri hanno preferito per precauzione tenere i figli a casa da scuola.

Altri dettagli in edicola oggi, mercoledì 9 settembre, con Libertà