Vasto cordoglio per la scomparsa di Fausto Zermani: “Punto di riferimento per il nostro territorio”

Ha suscitato vasto cordoglio la notizia dell’improvvisa scomparsa di Fausto Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Il mondo agricolo e imprenditoriale piacentino è sotto shock. Zermani è mancato stamattina, 9 settembre, mentre stava lavorando nei campi della sua azienda agricola a Bosco dei Santi di Mortizza. Avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 23 settembre. Da sempre imprenditore agricolo ma impegnato anche nelle realtà associative piacentine, lascia la moglie e quattro figli. Zermani rappresentava una figura importante per il territorio ed era molto stimato per il suo costante impegno nel lavoro.

“Per il Consorzio – interviene Angela Zerga, direttore generale – viene a mancare un faro. La sua competenza, lungimiranza e la sua grande passione hanno permesso all’ente di diventare un modello. Siamo sgomenti e addolorati – fanno sapere gli amministratori – con Fausto se ne va un amico e una persona di grande valore”. Amministratori, revisori, dirigenti e dipendenti tutti si stringono al dolore della famiglia.

A tracciare un primo e doloroso ricordo è proprio l’amico fraterno Marco Crotti, presidente di Terrepadane: “Non riesco ancora a parlare di lui al passato – spiega – per me era un amico fraterno con cui mi confrontavo quotidianamente. Una persona carismatica, sempre positiva e di un’onestà rara. Insieme abbiamo portato avanti tanti progetti. Per me è il momento del vuoto e del dolore”.

Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura era a cena con lui ieri sera: “Potete immaginare il mio stato d’animo, abbiamo affrontato tanti argomenti proprio ieri legati alla famiglia e all’impegno a favore dell’agricoltura e del territorio. Fausto non si tirava mai indietro, lavorava con passione e aveva tante idee. Lascia un vuoto incolmabile. Il mio pensiero – spiega Gasparini – va a sua moglie e ai suoi figli che amava più della sua vita”.

Parole di cordoglio anche dal direttore di Confagricoltura Piacenza, Marco Casagrande. “Siamo profondamente scossi. Solo poche ore fa eravamo proiettati verso le attività congiunte: progetti tra cui alcuni piuttosto ambizioni, messi in cantiere anche grazie alla salda guida di Fausto al timone del Consorzio di Bonifica. A lui il merito di essere riuscito ad avviare una nuova stagione con la realizzazione di opere e infrastrutture. Insieme, con la sua visione e il suo impegno, oggi non è più un tabù parlare di dighe”.

Tutta Confagricoltura Piacenza è profondamente addolorata ed esprime vicinanza alla moglie, ai figli e ai famigliari.

Tante le reazioni che arrivano anche dal mondo politico: “Sono sconvolta e addolorata perché se ne è andato un amico vero, se ne è andato Fausto. Non riesco a pensarlo al passato, non riesco a capacitarmi del vuoto che lascia a tutte le persone che lo hanno conosciuto e sono state coinvolte dal suo entusiasmo, dal suo amore vero per la terra. La sua, la nostra terra. L’energia, la passione e la vitalità di Fausto sono ancora qui con tutti noi”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

“Era un’autorità nel nostro territorio, un punto di riferimento per il mondo agricolo e non solo- le parole espresse dalla consigliera regionale del Pd Katia Tarasconi. “Un imprenditore agricolo serio e professionale con un grande cuore e una grande attenzione per il nostro territorio” – è il ricordo tracciato dal capogruppo Lega ER, Matteo Rancan, e la consigliera regionale piacentina, Valentina Stragliati. “Proprio nelle scorse settimane l’ho incontrato a Piacenza in visita alla Traversa di Sant’Agata sul fiume Trebbia, dove mi ha illustrato le opere idrauliche seguite dalla Bonifica di cui era presidente e la necessità di alcuni miglioramenti. Ho avuto modo di apprezzarne la competenza, la serietà e l’impegno” – così l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi.

“Un uomo che ha fatto tanto per il territorio, per salvaguardare l’acqua e per trasferire ai giovani la passione per l’ambiente” – dicono i parlamentari della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani.