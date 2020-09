Da lunedì prima campanella per 35.643 studenti. Oltre 9 milioni di euro alle scuole piacentine

Tra incertezze, timori e voglia di ricominciare, lunedì 14 settembre si riapriranno le porte delle aule per 35.643 studenti piacentini,distribuiti in 34 istituti e in 1.709 classi. Un numero in lievissimo calo dello 0,1% rispetto allo scorso anno, mentre. Da notare, rispetto alla diminuzione di iscritti, l’aumento del 6,6% degli alunni con handicap.

Sono i dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale, dai quali emerge che in tutta l’Emilia-Romagna gli alunni sono circa 620mila. Di questi, quasi 550 mila nelle scuole statali e più di 75.000 in quelle paritarie (la maggior parte, circa il 70%, nelle scuole dell’infanzia).

Tornando alla provincia di Piacenza il personale docente è di 3.936 unità – suddivise in 3.175 posti comuni, 363 posti di sostegno e 398 posti di sostegno in deroga – mentre il personale Ata totale è di 1.044 unità.

Oltre alle risorse umane si aggiungono, quest’anno, quelle finanziarie erogate dal Ministero dell’Istruzione, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per far fronte alla situazione emergenziale sanitaria. Alle scuole piacentine sono destinati oltre 9,3 milioni di euro. I fondi assegnati saranno utilizzati per il conferimento di incarichi temporanei necessari alla realizzazione delle attività didattiche nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classi.

AVVIO ANNO SCOLASTICO – I DATI REGIONALI