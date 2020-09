Scontro sul ponte del Po tra auto e furgone, nessun ferito ma lunghe code

Nessun ferito ma lunghe code a causa dell’incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 11 settembre sul ponte del Po, in prossimità dell’intersezione con barriera Milano. Un’auto e un furgone si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per regolare il traffico, temporaneamente dirottato su una sola corsia di marcia, oltre ai tecnici di Sicurezza & Ambiente per la messa in sicurezza della carreggiata.

