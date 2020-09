Fungaiolo di 78 anni disperso nei boschi dell’Alta Val Trebbia: ricerche in corso

Sono in corso da questo pomeriggio (sabato 12 settembre) le ricerche per un fungaiolo di 78 anni disperso nei boschi dell’Alta Val Trebbia. Stando a una prima ricostruzione l’uomo (originario di Ottone ma residente a Genova) è uscito di casa questa mattina per andare alla ricerca di funghi nella zona di Toveraia, nel comune di Ottone. Il suo mancato rientro ha messo in allarme i familiari, che hanno dato subito l’allarme. Nelle ricerche sono impegnati il Soccorso Alpino, la Croce Rossa locale, i carabinieri di Ottone e i vigili del fuoco.

