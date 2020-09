Terrore in autostrada all’altezza di Fiorenzuola: auto divorata dalle fiamme, vigili del fuoco sul posto

Primo pomeriggio di terrore in A1, dove un incendio ha distrutto un’auto intenta a viaggiare in direzione Milano. All’altezza dell’Autogrill di Fiorenzuola, la vettura ha preso improvvisamente fuoco: le fiamme sono subito divampate, con una densa colonna di fumo nero che ha invaso le corsie sotto gli occhi spaventati di diversi automobilisti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Fiorenzuola. Non dovrebbero esserci feriti. L’intervento è ancora in corso.

