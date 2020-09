Via Molinari nel mirino, un appartamento visitato due volte in cinque giorni

Due visite dei ladri nel giro di meno di una settimana. E’ accaduto a una famiglia residente in via Molinari a Piacenza, nella zona del campo da calcio “Calamari”. Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre, l’ultimo episodio che è seguito a quello di venerdì scorso: in entrambi i casi, i malviventi hanno sottratto alcune cornici di valore non eccessivamente elevato. Nel primo caso forzando la porta di ingresso dell’appartamento, mentre ieri riuscendo a far breccia in una finestra, dapprima forzando la tapparella e successivamente mandando in frantumi il vetro utilizzando un mattone. Il giorno seguente, altro episodio, questa volta ai danni di un’altra famiglia che risiede in uno stabile adiacente a quello precedentemente visitato dai soliti ignoti. Sugli episodi indagano gli uomini della questura.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà