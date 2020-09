Si schianta con l’auto contro un palo: grave un uomo estratto dai pompieri

Grave incidente oggi, domenica 13 settembre, poco prima delle 13 in via La Marmora. Per cause da accertare, un uomo di 66 anni ha perso il controllo della propria utilitaria che si è schiantata contro un palo della luce. Il 66enne è rimasto all’interno dell’abitacolo privo di conoscenza:sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno consentito così ai soccorritori del 118 di prestare le cure. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza: le sue condizioni sono gravi.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà