Da Moncler 15mila mascherine al mese per gli studenti di Castello

Moncler, uno degli operatori di maggiore peso della logistica castellana, ha donato al Comune 153mila mascherine per coprire il fabbisogno degli scolari dell’Istituto comprensivo fino a gennaio. In seguito fornirà 15mila mascherine al mese per coprire il fabbisogno stimato fino alla fine dell’anno scolastico.

Anche la comunità sinti, nel suo piccolo, darà una mano, smaltendo i vassoi utilizzati dai bambini che frequentano la mensa. Si tratta di due esempi di quale sforzo corale, dagli operatori della logistica fino alle più piccole realtà, stia affrontando l’intera comunità di Castel San Giovanni per favorire il rientro in classe.

