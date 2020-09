La Provincia triplica il contributo per gli abbonamenti al bus degli studenti

Ammonta a poco più di 66mila euro il contributo che la Provincia di Piacenza ha stanziato, per l’anno 2020/2021, come integrazione agli abbonamenti annuali dei bus per gli studenti. Si tratta di una cifra triplicata rispetto al recente passarto.

Dal 2003 l’ente di via Garibaldi porta avanti il progetto “Free-Bus”, finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti agli Istituti superiori della città quando, per raggiungere la sede scolastica, devono dotarsi di un abbonamento integrato extraurbano+urbano.

E’ stata dunque rinnovata, in previsione della ripartenza dell’anno scolastico, la convenzione con la società di trasporto pubblico Seta per disciplinare il servizio.

IL COMUNICATO DELLA PROVINCIA