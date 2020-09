Oggi a Piacenza trovati 19 nuovi contagiati, 5 rientravano dall’estero

Balzo in alto del Coronavirus a Piacenza. Oggi i nuovi contagiati nella nostra provincia sono 19: cinque di rientro dall’estero (Bosnia, Serbia, Macedonia, Repubblica Dominicana e Grecia i paesi di provenienza), sette casi individuati per sintomi, 6 diagnosticati grazie ai controlli pre-ricovero, mentre uno caso a seguito dei controlli sulle categorie professionali a rischio.

Nessuno decesso nell’intera Emilia Romagna.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 33.631 casi di positività, 127 in più rispetto a ieri, di cui 65 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40 anni.

I tamponi effettuati ieri sono 4.849, per un totale di 1.030.781. A questi si aggiungono anche 2.106 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.064 (125 in più di quelli registrati ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 25.098 (+2 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.911 a Piacenza (+19, di cui 8 sintomatici), 4.115 a Parma (+11, di cui 4 sintomatici), 5.603 a Reggio Emilia (+18, di cui 11 sintomatici), 4.669 a Modena (+15, di cui 4 sintomatici), 5.971 a Bologna (+20, di cui 11 sintomatici), 537 a Imola (+1, sintomatico), 1.331 a Ferrara (+6, di cui 4 sintomatici), 1.658 a Ravenna (+19, di cui 6 sintomatici), 1.263 a Forlì (+3, di cui 2 sintomatici), 1.064 a Cesena (+8, di cui 7 sintomatici) e 2.509 a Rimini (+7, di cui 4 sintomatici).