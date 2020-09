Corsa agli ultimi test per il personale scolastico, fino ad ora 258 con anticorpi

Corsa agli ultimi test sierologici per tutto il personale scolastico (docenti, Ata, amministrativi). Si doveva chiudere la partita l’11 settembre, ma molti si sono fatti avanti in ritardo e in questi giorni l’Ausl sta continuando lo screening per verificare eventuali contagiati. Alla chiamata hanno risposto in tanti, non c’era obbligo di aderire. Al momento sono stati prenotati 4.080 test (e contestualmente tampone, quest’ultimo refertato solo se il sierologico dà esito positivo), e ne sono stati eseguiti 4.039 (si valuta in 5.500 unità la totalità del personale). Il test sierologico (con prelievo di sangue in provetta) ha permesso di stabilire che in 258 fra docenti e personale scolastico hanno attraversato Covid, con tutta probabilità restando asintomatici. E nel loro caso sono stati immediatamente processati i tamponi. La buona notizia per la ripartenza scolastica: nessuno è risultato sinora positivo, quindi nessuno è in quarantena.

