Covid, oggi a Piacenza un contagio in più. Nessun nuovo decesso

Un nuovo contagio asintomatico e nessun decesso in più. E’ questo il bilancio odierno (15 settembre) dell’epidemia da Coronavirus nel territorio piacentino. Lo rende noto la Regione Emilia Romagna, attraverso il consueto bollettino sanitario.

TUTTI I DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 33.756 casi di positività, 125 in più rispetto a ieri, di cui 64 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 125 nuovi casi, 55 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 71 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 18 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 2. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36 anni. Su 64 nuovi asintomatici, 14 sono stati individuati attraverso i test per categoria introdotti dalla Regione, 2 tramite i test pre-ricovero, 47 grazie all’attività di contact tracing mentre in 1 caso l’indagine epidemiologica è ancora in corso. Purtroppo, è avvenuto un decesso: una donna di 79 anni, residente nel parmense.