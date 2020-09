Covid, a Piacenza sette contagi in più: uno sintomatico. Nessun nuovo decesso

Oggi a Piacenza ci sono sette nuovi contagi da Coronavirus, di cui uno sintomatico. Non si registra alcun decesso in più. Lo comunicano le autorità sanitarie attraverso il bollettino sanitario odierno (16 settembre). In totale, la nostra provincia ha fatto i conti con 4.919 infezioni dall’inizio dell’epidemia.

TUTTI I DATI REGIONALI – Oggi in Emilia-Romagna sono stati registrati 106 casi di positività in più rispetto a ieri, di cui 52 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 106 nuovi casi, 66 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 52 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 12 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 8. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39 anni. I tamponi effettuati sono 10.024, per un totale di 1.050.690. A questi si aggiungono anche 2.971test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.179 (77 in più di quelli registrati ieri).