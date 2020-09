Maxi tamponamento in via Fratelli Bandiera, due feriti e traffico in tilt

Quattro mezzi sono rimasti coinvolti oggi, 18 settembre, in un tamponamento a catena lungo via Fratelli Bandiera, all’angolo con via Fermi. Due ragazzi, sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso di Piacenza. Sono stati giudicati non in pericolo di vita. Ad essere coinvolte sono state due auto, un camioncino cassonato e un camper. Lo scontro ha mandato in frantumi pezzi di carrozzeria che si sono sparsi sull’asfalto. Sul posto agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Il traffico è andato letteralmente in tilt.

