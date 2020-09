Tragedia a Casella di Ferriere, agricoltore si ribalta con il trattore e muore schiacciato

Ha assunto i contorni della tragedia l’incidente agricolo avvenuto questa mattina, venerdì 18 settembre, a Casella di Ferriere. In base alle prime informazioni, un uomo stava lavorando nei campi a bordo del suo trattore quando, per cause da chiarire, il mezzo si è improvvisamente ribaltato. L’agricoltore è quindi rimasto schiacciato sotto al veicolo, rimediando ferite gravissime. Inutili, purtroppo, gli interventi da parte dell’elisoccorso proveniente da Milano, della Croce rossa di Marsaglia e del soccorso alpino, giunti subito sul posto.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una donna, trasportata in condizioni serie all’ospedale di Parma dall’eliambulanza.