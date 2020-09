Vaccino antinfluenzale, Ausl ordina 20% in più di dosi. Pedrazzini: “Appello ai giovani”

Quest’anno la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, che si è svolta ieri, 17 settembre, assume un significato ancora più importante alla luce dell’emergenza Coronavirus. L’attenzione infatti verso le tematiche di sicurezza è altissima. Va in questa direzione l’appello che, ancora una volta l’Ausl di Piacenza rivolge ai cittadini affinché si proteggano, almeno contro l’influenza. Il direttore sanitario Guido Pedrazzini ha ricordato che la campagna vaccinale inizia in anticipo rispetto agli anni precedenti, già a metà ottobre e che è stato ordinato un 20% di dosi per far fronte a una maggiore richiesta. “Vaccinarsi sarà importante per aumentare la possibilità di distinguere una normale influenza dal Covid perché purtroppo i sintomi di esordio sono simili – spiega Pedrazzini. L’impegno del sistema sanitario è massimo, invitiamo anche i giovani ad aderire per proteggere le famiglie”.

Giuseppe Arcari, risk manager dell’azienda sanitaria locale, ricorda che alcuni buoni comportamenti possono contenere la diffusione del virus, come segnalarsi al medico in caso di insorgenza di sintomi, prestare attenzione quando si fa visita ai propri cari ricoverati in ospedale, mantenere il distanziamento sociale, igienizzarsi le mani e utilizzare la mascherina.