Scontro tra due auto sulla Statale 45: donna trasportata in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio del 19 settembre sulla Statale 45, all’altezza di Rivergaro. Due le auto coinvolte, una Suzuki che stava percorrendo la Statale e un’Audi che si è immessa sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la passeggera dell’Audi. Le sue condizioni non sono gravi. Illeso il conducente dell’altro mezzo. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso mentre i sanitari della Pubblica Assistenza Val Trebbia hanno trasportato, in ambulanza, la ferita all’ospedale di Piacenza per le cure.

