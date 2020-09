Sbandata lungo la via Emilia, si ribaltano in un campo a bordo di una utilitaria

Grave incidente intorno alle 22.30 di lunedì 21 settembre lungo la via Emilia nel tratto che collega San Nicolò e Rottofreno. Per cause da accertare, il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo del mezzo e dopo una sbandata ha concluso la propria corsa a ruote all’aria in un campo. Miracolosamente i due occupanti della vettura non hanno riportato conseguenze e sono riusciti a uscire dall’abitacolo. Solo uno dei due ha riportato ferite comunque lievi e che non preoccupavano gli operatori di soccorso. Sul posto gli uomini della Croce Rossa di San Nicolò, i carabinieri del radiomobile di Piacenza e i vigli del fuoco.

