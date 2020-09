Ordigno bellico impigliato nelle reti, i pescatori lo ributtano in acqua. Ricerche in corso nel Po a Villanova

Ricerche in corso di un ordigno bellico nel Po, a Isola Giarola nel territorio di Villanova. L’indagine è stata avviata dopo la segnalazione di due pescatori cremonesi che qualche settimana fa avrebbero trovato la bomba impigliata nelle loro reti e l’avrebbero ributtata in acqua, probabilmente per il timore di una esplosione. Qualche tempo dopo hanno avvisato la Guardia di finanza di Cremona e successivamente la pratica è arrivata ai carabinieri di Villanova che hanno svolto le prime perlustrazioni. La Procura di Piacenza ha poi deciso di svolgere ricerche approfondite, coinvolgendo i sommozzatori della Marina militare. Nella giornata di oggi, martedì 22 settembre, sono state eseguite le ricerche che al momento sono senza esito.

