Provoca un maxi-incidente, alcol e droga nel sangue: denunciato

Alcol e cocaina: è il mix trovato nel sangue di un 49enne che alle 6 di mattina di domenica 20 settembre è uscito di strada con la propria auto il località Crocetta, mentre rientrava a casa a San Giorgio. Nella sbandata il mezzo è andato a sbattere contro un’altra auto in sosta, che a sua volta, per la violenza dell’urto, ha abbattuto il muretto e la cancellata di una abitazione.

L’automobilista è stato subito soccorso da personale sanitario giunto sul posto insieme alla pattuglia del Nucleo Radiomobile di Piacenza. Si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo in sosta, alimentato a gpl.

L’uomo, al quale è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2,68 g/l, e aveva già avuto la sospensione della patente nel 2016 per un fatto analogo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per assunzione di stupefacenti.

Per lui è scattata anche la revoca della patente e il sequestro dell’auto.