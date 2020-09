Appello di Caritas: “Servono volontari per il centro odontoiatrico”

La Caritas di Piacenza Bobbio ha lanciato un appello per la ricerca di personale volontario per il servizio odontoiatrico. “Il momento che stiamo vivendo rende necessaria una particolare vicinanza e attenzione alle persone in difficoltà a partire dal rafforzamento dei servizi esistenti. In particolare per garantire la continuità del servizio odontoiatrico Santa Caterina la Caritas Diocesana fa un appello alla cittadinanza per il servizio volontario presso la struttura. Vi è la necessità di nuovi volontari, specificatamente odontoiatri, medici dentisti ed assistenti alla poltrona. Per disponibilità ed avere ulteriori informazioni chiamare la Caritas Diocesana al tel. 0523-332750 in orari di ufficio”

