Ladri armati di pistola rapinano un uomo in via Negrotti: nel bottino 2.500 euro

Erano in due e in sella a uno scooter. Dopo averlo affiancato, lo avrebbero minacciato con una pistola per farsi consegnare il portafoglio contenente 2.500 euro. Dopodiché si sono dileguati.

E’ accaduto ieri, 22 settembre, in via Negrotti a Piacenza: vittima il titolare di una pompa di benzina del quartiere Farnesiana, che stava rincasando dopo la chiusura pomeridiana. Secondo i militari, che si stanno occupando delle indagini, i soliti ignoti potrebbero averlo osservato per diversi giorni, seguendo i suoi spostamenti e pianificando il colpo nei minimi dettagli. I carabinieri stanno inoltre visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei due rapinatori.