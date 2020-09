Coronavirus: altri dodici contagiati nel Piacentino. Un decesso in regione

Dodici nuovi positivi e zero decessi. Sono i dati accertati alle 12 di oggi, 24 settembre, relativi all’andamento dell’emergenza Coronavirus nella provincia di Piacenza. Su 12 nuovi positivi, otto riguardano il tracciamento seguito a casi già noti, sette sono riconducibili a focolai familiari, con una persona originaria di un’altra provincia, uno è stato individuato grazie agli screening pre-ricovero, uno da screening su paziente già ricoverato, uno di rientro dall’estero (Albania) e una persona che ha effettuato il tampone in presenza di sintomi. Salgono così a 4.988 i nuovi casi registrati nel nostro territorio, dall’inizio dell’epidemia.

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.711 casi di positività, 99 in più rispetto a ieri, di cui 56 asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 99 nuovi casi, 47 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e sempre 47 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48 anni. Purtroppo, si registra un nuovo decesso: un uomo di 88 anni della provincia di Reggio Emilia.

CONTAGI – Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (33), Modena (12), Piacenza (12) e Parma (11). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.627 (+ 14 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.604 (+84 rispetto a ieri).

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.988 a Piacenza (+12, di cui 3 sintomatici), 4.222 a Parma (+11, di cui 4 sintomatici), 5.738 a Reggio Emilia (+9, di cui 4 sintomatici), 4.845 a Modena (+12, di cui 7 sintomatici), 6.179 a Bologna (+33, di cui 18 sintomatici), 563 a Imola (+1, sintomatico), 1.418 a Ferrara (+9, di cui 2 sintomatici), 1.762 a Ravenna (+7, di cui 2 sintomatici), 1.322 a Forlì (+1, sintomatico, 1.109 a Cesena (nessun nuovo positivo), 2.565 a Rimini (+4, di cui 1 sintomatico).