“Angoli di città trasformati in sacche di degrado, verde pubblico trascurato e discariche attorno ai cassonetti dei rifiuti”. La denuncia arriva dai consiglieri di minoranza Tommaso Greco e Roberta Bargiggia che hanno raccolto una documentazione fotografica in merito e sollecitano interventi da parte dell’amministrazione di Castel San Giovanni, tra cui il posizionamento di telecamere per evitare l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Nel mirino dei consiglieri finisce nuovamente la pista ciclabile “della discordia” e cioè la pista della logistica. “Si è nuovamente crepata senza che nessuno l’abbia mai usata” dicono.

L’ARTICOLO SU LIBERTÀ