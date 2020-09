Videopoker accesi in orari non consentiti: sei locali nei guai a Podenzano

Nove esercizi pubblici sono stati controllati dai carabinieri nel comune di Podenzano per la verifica del rispetto della legge sul gioco d’azzardo, in particolare per gli orari di esercizio e di funzionamento dei dispositivi.

In base agli accertamenti, sei locali non hanno rispettato l’ordinanza sindacale del Comune di Podenzano che disciplina gli orari di funzionamento dei video poker. I dispositivi sono stati trovati in funzione nelle fasce orarie non consentite e in alcuni casi con avventori intenti a scommettere denaro.

È stata quindi interessata l’autorità amministrativa deputata a comminare le sanzioni pecuniarie o eventualmente a disporre la sospensione all’esercizio pubblico delle attività.