Covid, un altro caso nelle scuole. Studente positivo al Romagnosi: la classe finisce in isolamento

Nuovo caso di studente positivo al Covid in una scuola piacentina. E’ successo all’istituto superiore Romagnosi. Una trentina di persone tra alunni e insegnanti entrati in contatto con l’alunno sono in isolamento dalla mattinata di venerdì 25 settembre, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esito positivo del tampone al quale lo studente era stato sottoposto.

“Ci aspettavamo che prima o poi sarebbe capitato – ha commentato la dirigente Cristina Capra –; noi abbiamo adottato tutte le procedure previste dalle normative e siamo sereni, non siamo in emergenza. Dobbiamo convivere con questa situazione”.

Dall’inizio del nuovo anno scolastico si sono registrati casi di positività al Covid nelle scuole Don Minzoni, Calvino e all’asilo Nostra Signora di Lourdes a Piacenza e alle Medie di Vigolzone.