Maltempo, frana a Folli di Ferriere. Circolazione stradale interrotta

A causa delle intense precipitazioni della notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre una frana si è verificata in Val Nure, all’altezza della località Folli nel comune di Ferriere. Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha interrotto il tratto per consentire i lavori di ripristino.

“Fin dalle prime ore di oggi – si legge nella nota – la Provincia si è immediatamente attivata per far fronte alla situazione di pericolo conseguente ai danni provocati dai fenomeni atmosferici, avviando gli interventi più urgenti per riportare la rete viaria ad accettabili condizioni di sicurezza. L’obiettivo degli interventi in corso è ripristinare tra domenica e lunedì la circolazione a senso unico alternato, almeno durante le ore del giorno”.