“La guida del monopattino deve essere prudente e rispettosa degli altri utenti della strada”: l’appello arriva da Giorgio Benvenuti, comandante della polizia locale di Piacenza che insieme all’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella ha presentato il nuovo step della campagna di sensibilizzazione “Ama la tua città”. I manifesti che a breve verranno affissi nel comune di Piacenza riguardano la mobilità dolce, in particolare monopattini e biciclette per favorire la sicurezza strada. L’uso del monopattino si sta diffondendo sempre di più anche a Piacenza e la polizia locale ricorda che si tratta di un vero e proprio mezzo di trasporto sottoposto a specifiche norme da rispettare. Comportamenti scorretti sono stati segnalati più volte alla polizia locale di Piacenza che finora ha sanzionato due persone che viaggiavano in coppia sul monopattino, la multa in questo caso è di 50 euro. Due i monopattinisti che sono stati coinvolti in incidenti stradali nel comune di Piacenza. La polizia locale ha annunciato il potenziamento dei controlli.

Le regole – La polizia locale sottolinea che il monopattino elettrico si può utilizzare dai 14 anni e tra i 14 e i 18 anni è d’obbligo l’uso del casco (va bene anche quello per la bicicletta). Mezz’ora dopo il tramonto è necessario accendere le luci, la velocità massima è di 25 km orari che scende a sei km orari nelle aree pedonali, il monopattino non può viaggiare su strade in cui il limite è superiore ai 50 km orari. Le sanzioni variano da 50 a 400 euro e in caso di manomissione del mezzo è prevista la confisca. Il Comune di Piacenza ha pubblicato tutte le informazioni utili per il corretto uso dei monopattini:

Biciclette – Per quel che riguarda la circolazione delle biciclette, l’assessore Zandonella ricorda che a Piacenza non è consentito viaggiare contromano. Le nuove norme del Codice della Stada introducono l’opportunità di circolare contromano previa ordinanza del sindaco ma il Comune di Piacenza, fa sapere l’assessore Zandonella, non è intenzionato ad emanare l’ordinanza che lo consente.

