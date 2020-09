Nuove asfaltature in via Gardella e via Tononi

Altre due vie saranno interessate, dalla settimana prossima, da lavori di manutenzione della pavimentazione, nell’ambito del piano di interventi programmato dall’amministrazione comunale. Dalle ore 7.00 di lunedì 28 settembre inizieranno i lavori in via Gardella (con termine previsto, salvo proroghe dovute alle avverse condizioni meteorologiche, per sabato 3 ottobre) e da mercoledì 30 in via Tononi (termine previsto, salvo proroghe, l’8 ottobre).

“Si tratta di altri due interventi che rientrano nel più ampio piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie su strade e marciapiedi della città, dal centro storico alle periferie e alle frazioni, che l’Amministrazione ha approvato e sta sviluppando”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Tassi: “Stiamo cercando di intervenire ovunque, recuperando anche anni di incuria. Ringrazio, come sempre, le ditte e gli uffici che stanno svolgendo un fondamentale lavoro di programmazione e controllo”.

A tale proposito, la direzione lavori comunica che nel periodo dei due cantieri, in entrambe le vie sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e sarà vietato il transito a tutti i veicoli, esclusi i residenti.