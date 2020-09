Castel San Giovanni, asilo nido da 70 posti: via libera dal consiglio comunale

Il nuovo asilo nido comunale mette tutti d’accordo. Il consiglio comunale di Castel San Giovanni ha votato alla quasi unanimità il via libera alla costruzione di un nuovo nido per 70 posti lungo via Duse, su un’area verde di circa 4mila metri quadrati. Via libera anche alla riqualificazione di viale Amendola, con ipotesi di una nuova rotatoria con Montanara, e al rifacimento del primo tratto di corso Matteotti, tra via piazza XX Settembre e piazzale Gramsci.

